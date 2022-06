Google pagherà 118 milioni di dollari per una causa di discriminazione di genere (Di lunedì 13 giugno 2022) Google pagherà 118 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva per discriminazione di genere a circa 15.500 donne dipendenti. La causa era stata intentata nel 2017 da alcune ex lavoratrici che hanno dichiarato di essere state inserite in mansioni di livello inferiore rispetto a uomini ugualmente qualificati, tra l’altro con una retribuzione più bassa. Le dipendenti hanno accusato l’azienda di avere di aver negato un avanzamento di carriera, bloccando promozioni o passaggi ad altri team. LEGGI ANCHE >>> Google deve risarcire un politico per i video diffamatori caricati da un utente in Australia Google pagherà 118 milioni di dollari Le donne hanno ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 giugno 2022)118diper risolvere unacollettiva perdia circa 15.500 donne dipendenti. Laera stata intentata nel 2017 da alcune ex lavoratrici che hanno dichiarato di essere state inserite in mansioni di livello inferiore rispetto a uomini ugualmente qualificati, tra l’altro con una retribuzione più bassa. Le dipendenti hanno accusato l’azienda di avere di aver negato un avanzamento di carriera, bloccando promozioni o passaggi ad altri team. LEGGI ANCHE >>>deve risarcire un politico per i video diffamatori caricati da un utente in Australia118diLe donne hanno ...

