Giorgio Armani sempre in pole position, Zegna sfila nella sua Oasi in Piemonte. Tutti gli eventi imperdibili e come seguirli online (Di lunedì 13 giugno 2022) Tornano le sfilate dedicate alle collezioni maschili, questa volta per la Primavera-Estate 2023. E sotto i riflettori è proprio il calendario di Milano Moda Uomo: la fashion week, in programma dal 17 al 21 giugno 2022, che arriva in città subito dopo il salone di Pitti Uomo in corso a Firenze (14-17 giugno) torna ai défilé dal vivo. E si preannuncia ricca di eventi e novità. «Quella che ci aspetta è una fashion week che vede tanti grandi ritorni e molti nuovi arrivi, a dimostrazione del fatto che Milano continua a essere una capitale della moda viva e appealing per un pubblico internazionale» dichiara Carlo Capasa, presidente di Camera Moda. Il finale della sfilata Giorgio Armani PE22 alla Milano Fashion Week (Photo: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images). Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Tornano lete dedicate alle collezioni maschili, questa volta per la Primavera-Estate 2023. E sotto i riflettori è proprio il calendario di Milano Moda Uomo: la fashion week, in programma dal 17 al 21 giugno 2022, che arriva in città subito dopo il salone di Pitti Uomo in corso a Firenze (14-17 giugno) torna ai défilé dal vivo. E si preannuncia ricca die novità. «Quella che ci aspetta è una fashion week che vede tanti grandi ritorni e molti nuovi arrivi, a dimostrazione del fatto che Milano continua a essere una capitale della moda viva e appealing per un pubblico internazionale» dichiara Carlo Capasa, presidente di Camera Moda. Il finale dellataPE22 alla Milano Fashion Week (Photo: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images). Leggi anche ...

