Gigi D’Alessio e suo figlio LDA protagonisti di uno show su Rai Uno (Di lunedì 13 giugno 2022) Gigi D’Alessio e LDA insieme su Rai 1 Il 17 giugno in prima serata su Rai Uno andrà in onda uno show dedicato interamente a Gigi D’Alessio, prossimo a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera. A contribuire a questo evento, dal titolo “Gigi – Uno come te, 30 anni insieme”, tantissime persone che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022)e LDA insieme su Rai 1 Il 17 giugno in prima serata su Rai Uno andrà in onda unodedicato interamente a, prossimo a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera. A contribuire a questo evento, dal titolo “– Uno come te, 30 anni insieme”, tantissime persone che L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

erporomarchese : RT @BOLTXV950: Quando non hai le idee chiare e fino a ieri ascoltavi Gigi D'Alessio ?????? #ammuzzo - GammaStereoRoma : Gigi D'Alessio - Assaje - radiocalabriafm : GIGI D'ALESSIO - SONO SOLO FATTI MIEI - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gigi D'Alessio & Giusy Ferreri - Non solo parole - sierogenico : RT @BOLTXV950: Quando non hai le idee chiare e fino a ieri ascoltavi Gigi D'Alessio ?????? #ammuzzo -