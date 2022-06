Donnarumma faccia a faccia con un tifoso dopo Italia-Inghilterra | il portiere esplode all’ennesimo insulto

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ogni tanto perdere la pazienza ci sta, è umano: Gigioagli insulti purtroppo è abituato, la sua scelta di trasferirsi al Psg non è mai stata digerita dai tifosi rossoneri e non solo. Questa volta ildella Nazionale non è riuscito a lasciar perdere di fronte a parole inaccettabili, fuori luogo. L’episodio è avvenuto fuori dallo stadio del Wolverhampton,la partita traterminata sul punteggio di 0 a 0, anche grazie a una parata disu un tiro di Mount. Ildella Nazionale si stava dirigendo verso il pullman che aspettava gli azzurri, quando è passato vicino a un gruppo di tifosi che lo aspettavano per foto e autografi. Qualcuno invece lo ha insultato pesantemente.si è voltato ha ...

LA RISPOSTA - Tanti i tifosi a chiedere una foto o un autografo dopo la sfida di Nations League contro l'Inghilterra di Southgate, maha individuato il 'colpevole' tra la folla, tornando ...... però, l'estremo difensore del Paris Saint - Germain, ha deciso reagire tornando indietro per affrontare l'uomo. Dopo averlo individuato in un gruppetto di tifosi,gli ha ...