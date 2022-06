De Laurentiis ascolti l’umore dei tifosi del Napoli | lo slogan A16 è virale

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ci sono segnali che non si possono ignorare, soprattutto al tempo dei social. Certo la tempesta mediatica non può e non deve cambiare le decisioni di una società, ma una riflessione andrebbe fatta. Perché la voce di chi contesta Denon arriva solo dai social network, ma anche dai commenti al bar, attraverso i messaggi inviate alle varie trasmissioni tv e radio oppure nel filo diretto con i. Con il passare del tempo la platea di scontenti è aumentata a dismisura, fino a scoppiare al termine di questa stagione. In qualche modo è come se la frase pronunciata da De: “Faremo di tutto per vincere lo scudetto“ abbia innescato un meccanismo di rigetto, e non solo la smorfia di Luciano Spalletti. “Devendi il” Oramai il coro incessante si leva: “A16“. Basta ...