Controlli Carabinieri a Termini | sequestri e denunce

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Lo scorso fine settimana idella Compagnia Roma Centro hanno intensificato ipresso l’area della stazione ferroviariae in quella che si estende in tutta piazza dei Cinquecento, frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Il bilancio dell’attività è di 7 denunciate a piede libero. Presso il principale scalo ferroviario e nelle vie adiacenti, idel Nucleo Roma Scalohanno individuato un cittadino straniero di 41 anni, già con precedenti, che sottoposto ad un controllo alla circolazione stradale è stato pizzicato mentre esercitava abusivamente l’attività di tassista. Infatti l’uomo era privo della prescritta ...

