Bremer, il Torino non fa sconti: la mossa dell’Inter (Di lunedì 13 giugno 2022) Il nome scelto da Beppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare la difesa dell’Inter è quello di Gleison Bremer. Soprattutto in caso di cessioni per fare cassa. Il difensore del Torino, a sua volta, sembrerebbe essersi promesso ai nerazzurri nelle ultime settimane, ma il club granata non ha nessuna intenzione di fare sconti. Il centrale brasiliano ha disputato una stagione di altissimo livello, che gli è valsa persino il premio di miglior difensore della Serie A. Ora, Bremer ha tutti gli occhi puntati e fa gola a moltissime squadre, anche all’estero. Per questo motivo, il Toro lo valuta come uno dei suoi pezzi più pregiati, e sarà necessario pagarlo a peso d’oro per strapparlo alla concorrenza. Bremer Inter Torino Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Il nome scelto da Beppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare la difesaè quello di Gleison. Soprattutto in caso di cessioni per fare cassa. Il difensore del, a sua volta, sembrerebbe essersi promesso ai nerazzurri nelle ultime settimane, ma il club granata non ha nessuna intenzione di fare. Il centrale brasiliano ha disputato una stagione di altissimo livello, che gli è valsa persino il premio di miglior difensore della Serie A. Ora,ha tutti gli occhi puntati e fa gola a moltissime squadre, anche all’estero. Per questo motivo, il Toro lo valuta come uno dei suoi pezzi più pregiati, e sarà necessario pagarlo a peso d’oro per strapparlo alla concorrenza.InterCome riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, ...

