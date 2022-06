Autonomia differenziata, il rischio è disegnare per l’Italia un futuro sempre più iniquo (Di lunedì 13 giugno 2022) Ritorna, periodicamente, la questione delle autonomie differenziate. Ne scrivevo sempre qui, anche un paio di mesi fa. È di domenica 13 giugno 2022 la netta presa di posizione del governatore pugliese Michele Emiliano sulla bozza di legge quadro sull’Autonomia differenziata. Perentorie le sue parole, dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, “Il criterio della spesa storica porterà sempre e comunque più soldi al Nord e rende impossibile, anche per le regioni virtuose come la Puglia, ridurre il divario”. L’accelerazione del percorso autonomista, impressa da alcuni governatori delle regioni del Nord, sempre secondo Emiliano “sarebbe inaccettabile, se prima non venissero definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni” (Lep). Il rischio, paventato più volte in questi anni, è quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Ritorna, periodicamente, la questione delle autonomie differenziate. Ne scrivevoqui, anche un paio di mesi fa. È di domenica 13 giugno 2022 la netta presa di posizione del governatore pugliese Michele Emiliano sulla bozza di legge quadro sull’. Perentorie le sue parole, dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, “Il criterio della spesa storica porteràe comunque più soldi al Nord e rende impossibile, anche per le regioni virtuose come la Puglia, ridurre il divario”. L’accelerazione del percorso autonomista, impressa da alcuni governatori delle regioni del Nord,secondo Emiliano “sarebbe inaccettabile, se prima non venissero definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni” (Lep). Il, paventato più volte in questi anni, è quello ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La Gelmini vuole far approvare dal governo la legge sull’autonomia differenziata. Una sorta di “secessione dei ricc… - Mari19660 : RT @MeridianeVoci: A proposito di Autonomia Differenziata… le chiacchiere si rincorrono, ma i cittadini ne pagheranno il prezzo. Tutti. No… - Mario82673246 : RT @AssuntaPavone: L‘Autonomia Differenziata serve solo ad alimentare i soliti. Ai cittadini non arriverà niente. Aprite gli occhi tutti qu… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Manfredi: 'No all'Autonomia differenziata, faccio appello a Draghi. I referendum? Un errore politico' [di Conchita Sannino]… - VaccaVito : RT @profgviesti: I molti motivi per cui l’autonomia regionale differenziata richiesta da Veneto, Lombardia e Emilia sarebbe una scelta sbag… -