Atp Queen’s 2022 | programma | orari e ordine di gioco martedì 14 giugno con Berrettini e Sonego

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il, glie l’didi14al torneo Atp del: tanti i match che si giocano in questoe lo spettacolo è assicurato. Con in campo ben 2 italiani: Matteoe Lorenzo. Il primo sfiderà il britannico Daniel Evans, il secondo si opporrà invece all’americano Denis Kudla. Ecco l’di. CENTRE COURT Dalle ore 13:00 – (Q) Querrey vs Schwartzman A seguire – (1) Ruud vs (WC) Peniston A seguire – Evans vs (2)A seguire – Tiafoe vs (PR) Waweinka COURT 1 Dalle ore 13:30 – (Q) Jubb vs van de Zandschlup A seguire – Brooksby vs Krajinovic A seguire – (LL) Kudla vs ...