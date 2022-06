Alberto Matano, non lo aveva mai fatto: la prima volta spiazza i fan (Di lunedì 13 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberto Matano ha vissuto la felicità del matrimonio. Un evento festeggiato con tutti i suoi affetti più stretti. Una felicità che, ora, ha condiviso anche sui social. In questi ultimi anni, Alberto Matano ha sicuramente scalato la classifica di gradimento del pubblico. Con la sua Vita in diretta è riuscito a costruire un legame solidissimo Leggi su youmovies (Di lunedì 13 giugno 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha vissuto la felicità del matrimonio. Un evento festeggiato con tutti i suoi affetti più stretti. Una felicità che, ora, ha condiviso anche sui social. In questi ultimi anni,ha sicuramente scalato la classifica di gradimento del pubblico. Con la sua Vita in diretta è riuscito a costruire un legame solidissimo

Pubblicità

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - cardellino95 : RT @marioadinolfi: Nel fare gli auguri a Alberto Matano e al suo compagno ricordo che nonostante tutto il battage mediatico i due non si so… - PDUmorista : #MaraVenier racconta di quanto fosse emozionata al Matrimonio di #AlbertoMatano. 'Tantissimo. Quando ho detto la fa… - CronacaSocial : Alberto Matano ha sposato Riccardo Mannino. Conosciamo meglio il marito del noto giornalista ??… - fanpage : “Quando ho detto la fatidica frase: “Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..” mi si è strozzata la voce, non r… -