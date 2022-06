"A Palermo si rischia l'annullamento delle ammnistrative" (Di lunedì 13 giugno 2022) A Palermo è stato caos elezioni per il ritardo causato dai presidenti che non si sono presentati ai seggi delle amministrative.Un fatto ritenuto gravissimo dalla Lamorgese e su cui «la Procura di Palermo valuterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune, competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti»- ha dichiarato la Ministra dell’Interno.A far esplodere il caso la rinuncia di un terzo dei presidenti assegnati nei 600 seggi per le amministrative di Palermo, scoperto durante le operazioni preliminari dove mancavano all’appello 174 presidenti che avevano rinunciato. Inoltre in molte sezioni le schede elettorali sono state consegnate con 3-4 ore di ritardo mandando in tilt le operazioni preliminari. La questione è finita non solo in ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 giugno 2022) Aè stato caos elezioni per il ritardo causato dai presidenti che non si sono presentati ai seggiamministrative.Un fatto ritenuto gravissimo dalla Lamorgese e su cui «la Procura divaluterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune, competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti»- ha dichiarato la Ministra dell’Interno.A far esplodere il caso la rinuncia di un terzo dei presidenti assegnati nei 600 seggi per le amministrative di, scoperto durante le operazioni preliminari dove mancavano all’appello 174 presidenti che avevano rinunciato. Inoltre in molte sezioni le schede elettorali sono state consegnate con 3-4 ore di ritardo mandando in tilt le operazioni preliminari. La questione è finita non solo in ...

