WWE: Anche gli Usos a NXT? Scambio di tweet tra i campioni di coppia e Grayson Waller (Di domenica 12 giugno 2022) Gli Usos sono sicuramente uno dei migliori tag team della storia della WWE. Sono stati più volte campioni tag team, ed ora hanno addirittura unificato i titoli di Raw e SmackDown. Ma pare che non siano ancora appagati, e si mantengono sempre vigili riguardo le dispute familiari. Bloodline Nella scorsa puntata di NXT 2.0, Grayson Waller ha fatto un promo sul fratello degli Usos, Solo Sikoa, dicendosi indifferente riguardo i legami familiari del samoano, o del suo “gruppo sanguigno”, riferendosi ovviamente alla Bloodline, la dominante stable capeggiata dal Tribal Chief Roman Reigns. Il promo di Waller non è passato inosservato agli Usos, e su Twitter hanno iniziato quella che sembrerebbe una faida con la Superstar di NXT. ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 giugno 2022) Glisono sicuramente uno dei migliori tag team della storia della WWE. Sono stati più voltetag team, ed ora hanno addirittura unificato i titoli di Raw e SmackDown. Ma pare che non siano ancora appagati, e si mantengono sempre vigili riguardo le dispute familiari. Bloodline Nella scorsa puntata di2.0,ha fatto un promo sul fratello degli, Solo Sikoa, dicendosi indifferente riguardo i legami familiari del samoano, o del suo “gruppo sanguigno”, riferendosi ovviamente alla Bloodline, la dominante stable capeggiata dal Tribal Chief Roman Reigns. Il promo dinon è passato inosservato agli, e su Twitter hanno iniziato quella che sembrerebbe una faida con la Superstar di. ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Anche gli Usos a NXT? Scambio di tweet tra i campioni di coppia e Grayson Waller - - TSOWrestling : Vi piacerebbe rivedere anche Cardona in #WWE? // #TSOW #TSOS - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Ogni tanto anche le Superstar più GRANDI si lasciano andare al ritmo! ???? Chi balla meglio in questa #WWETop10? ?? Guardala qu… - ACGWWE : RT @WWEItalia: Ogni tanto anche le Superstar più GRANDI si lasciano andare al ritmo! ???? Chi balla meglio in questa #WWETop10? ?? Guardala qu… - OliGiroud9fan : @addictedjuve sì anche le luci viola, sembri una del Judgment Day (stable della WWE) -