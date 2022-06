VIDEO Palermo-Padova | anche il pullman dei biancoscudati arriva al “Barbera”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - pietroraffa : Un #Sallusti scatenato contro #Giletti si alza e se ne va da #NonelArena. (p.s. visto il livello del dibattito, ho… - Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - nygnos : RT @GandolfoDomini1: A #Palermo rischiano di saltare le elezioni..mancano le urne..mancano i presidenti di seggio ...stanno cercando di rec… - Giovann08571078 : PALERMO, RISULTATI FALSATI: SINISTRA IMPEDISCE AI CITTADINI DI VOTARE – VIDEO -

... che però fu amarissimo per entrambe perché si concluse con la retrocessione sul campo dei veneti e con l'esclusione dei siciliani a causa del fallimento della società, tanto che ilnella ...di Fabio Belli) DIRETTA/ Svizzera Portogallostreaming tv: la partita ha ben 24 precedenti ... ma questa volta con il Mondiale: ricordiamo bene purtroppo la partita diche la Macedonia ...Così in una nota la Prefettura di Palermo. In seguito al caos elettorale di stamattina a Palermo, per la mancanza di presidenti di seggio, la percentuale dei votanti - secondo primissimi dati ...Si appella a Sergio Mattarella e chiede di allungare il voto dopo il caos Palermo e il forfait degli scrutatori. La vecchia Lega ci avrebbe fatto uno spot. E' pronto per candidarsi al posto di Musumec ...