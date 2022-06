Superbonus, disastro o trappola di Stato? Ecco chi dovrà restituire i soldi, italiani rovinati (Di domenica 12 giugno 2022) Il Superbonus è diventato un caso. La misura che in passato ha spaccato il governo è tornata di attualità, e non per buone notizie: alcune banche hanno iniziato a inviare delle lettere ai loro clienti. Il contenuto è tutt'altro che positivo: “A causa delle troppe richieste che stiamo ricevendo, non siamo più in grado di scontare i crediti derivanti dai bonus edilizi”. Ciò significa che chi non ha ancora presentato la richiesta (la scadenza è fissata per il 30 giugno) non ha praticamente speranze di arrivare al Superbonus. Il pericolo è che si inneschi una bomba sociale a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati per le ristrutturazioni edilizie. Chi ha già attivato la procedura e firmato il contratto con le imprese edili rischia di non vedere mai i lavori partire. Uno dei primi istituti a bloccare il Superbonus è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Ilè diventato un caso. La misura che in passato ha spaccato il governo è tornata di attualità, e non per buone notizie: alcune banche hanno iniziato a inviare delle lettere ai loro clienti. Il contenuto è tutt'altro che positivo: “A causa delle troppe richieste che stiamo ricevendo, non siamo più in grado di scontare i crediti derivanti dai bonus edilizi”. Ciò significa che chi non ha ancora presentato la richiesta (la scadenza è fissata per il 30 giugno) non ha praticamente speranze di arrivare al. Il pericolo è che si inneschi una bomba sociale a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati per le ristrutturazioni edilizie. Chi ha già attivato la procedura e firmato il contratto con le imprese edili rischia di non vedere mai i lavori partire. Uno dei primi istituti a bloccare ilè ...

Pubblicità

PoliticaNewsNow : Superbonus, Mazzetti (FI): 'Intervento urgente per evitare disastro' - AgenziaASI : Superbonus: Mazzetti (FI), Intervento urgente per evitare disastro - AerospatialeBac : RT @Mazzettierica1: ????#Superbonus: Mazzetti (FI), Intervento urgente per evitare disastro 'Occorre un intervento urgente per prevenire un… - Mazzettierica1 : ????#Superbonus: Mazzetti (FI), Intervento urgente per evitare disastro 'Occorre un intervento urgente per prevenire… - Agenparl : Superbonus: Mazzetti (FI), Intervento urgente per evitare disastro) - -