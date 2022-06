Roma, ragazzo privo di sensi steso sul cornicione del Ponte Garibaldi (Di domenica 12 giugno 2022) Un uomo addormentato pericolosamente sul cornicione di Ponte Garibaldi a Roma Roma, 12 giugno 2022 - Le immagini scattate dai passanti mettono i brividi. Un uomo addormentato pericolosamente steso sul ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Un uomo addormentato pericolosamente suldi, 12 giugno 2022 - Le immagini scattate dai passanti mettono i brividi. Un uomo addormentato pericolosamentesul ...

Pubblicità

mamu82 : Scrollando le foto del pride ho notato che un ragazzo che seguo è sceso a Roma, vorrei chiedergli di uscire ma un r… - Seminakassandri : RT @maria16342969: A Roma un gruppo di 3 ragazzi ha lanciato uova contro un ragazzo con una grave forma di autismo che non usciva di casa d… - MagdalenaSal1 : RT @maria16342969: A Roma un gruppo di 3 ragazzi ha lanciato uova contro un ragazzo con una grave forma di autismo che non usciva di casa d… - Incognito1973 : @elio_vito @Roma_Pride Bah, l'unico omosessuale che ho conosciuto in vita mia (un ragazzo fantastico) considerava i… - ClaudiaBruno00 : RT @Roma_Amore_Mio: Roma, foto di fine '800 all'albume, dove una Signora e un Bambino, sono ritratti seduti su una Carrozza trainata da un… -