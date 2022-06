Riforma reclutamento docenti, come cambiano le regole: in attesa delle (possibili) modifiche in Parlamento (Di domenica 12 giugno 2022) Cambia ancora, per la sesta volta in 20 anni, il reclutamento dei docenti nella scuola. Da un lato il rafforzamento della formazione iniziale degli aspiranti docenti, dall'altro un percorso per precari "storici", con almeno tre anni di servizio: tutti in ogni caso dovranno poi superare un concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022) Cambia ancora, per la sesta volta in 20 anni, ildeinella scuola. Da un lato il rafforzamento della formazione iniziale degli aspiranti, dall'altro un percorso per precari "storici", con almeno tre anni di servizio: tutti in ogni caso dovranno poi superare un concorso. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, come cambiano le regole: in attesa delle (possibili) modifiche in Parlamento - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Reclutamento, tutti uniti per modificare la riforma Bianchi: i partiti provano il fronte compatto. I possibili scenari ht… - ProDocente : Reclutamento, tutti uniti per modificare la riforma Bianchi: i partiti provano il fronte compatto. I possibili scen… - mariopittoni : Reclutamento, tutti uniti per modificare la riforma Bianchi: i partiti provano il fronte compatto. I possibili scen… - orizzontescuola : Reclutamento, tutti uniti per modificare la riforma Bianchi: i partiti provano il fronte compatto -