REFERENDUM E AMMINISTRATIVE: SPECIALI RAI, MEDIASET E LA7 PER SEGUIRE LO SCRUTINIO (Di domenica 12 giugno 2022) Domenica 12 giugno si vota per i REFERENDUM sulla Giustizia e le Elezioni AMMINISTRATIVE in 971 Comuni, tra questi ci sono anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. Rai, MEDIASET e La7 seguono la due giorni elettorale con SPECIALI e spazi informativi a cura di programmi e testate giornalistiche. DOMENICA 12 GIUGNO Domenica 12 giugno, a partire dalle 23.00, appena chiuse le urne, verranno diffusi gli Exit Poll relativi ai cinque quesiti referendari e i candidati Sindaco per le città di Palermo, Genova, L'Aquila, Catanzaro, Verona e Parma. Dalle 23.30 saranno a disposizione le Proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti referendari. Su Rai1, dalle 22.45 circa, comincerà lo Speciale "Porta a Porta" REFERENDUM in collaborazione con il ...

