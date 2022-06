PSG, Kimpembe: «Nulla di male nel voler conoscere i progetti del club» (Di domenica 12 giugno 2022) Presnel Kimpembe, difensore del PSG, ha parlato del suo possibile addio al club francese. Le dichiarazioni in conferenza In conferenza stampa, Presnel Kimpembe ha parlato del possibile divorzio dal PSG. LE PAROLE – «Ho detto che sono arrivato a 27 anni e che il prossimo contratto potrebbe essere determinante, quindi voglio conoscere il progetto del club. Non ho detto Nulla di male e penso sia legittimo chiedere al club quale sia il futuro ruolo attribuitomi. Ora però penso solo alla Nazionale e ai prossimi impegni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Presnel, difensore del PSG, ha parlato del suo possibile addio alfrancese. Le dichiarazioni in conferenza In conferenza stampa, Presnelha parlato del possibile divorzio dal PSG. LE PAROLE – «Ho detto che sono arrivato a 27 anni e che il prossimo contratto potrebbe essere determinante, quindi voglioil progetto del. Non ho dettodie penso sia legittimo chiedere alquale sia il futuro ruolo attribuitomi. Ora però penso solo alla Nazionale e ai prossimi impegni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

