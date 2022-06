Libri, la censura cattolica nei suoi effetti (Di domenica 12 giugno 2022) Gli odierni visitatori di una fiera del libro si aggirano per le istallazioni delle case editrici al solo scopo di curiosare tra le opere fresche di stampa e, in qualche L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 giugno 2022) Gli odierni visitatori di una fiera del libro si aggirano per le istallazioni delle case editrici al solo scopo di curiosare tra le opere fresche di stampa e, in qualche L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

coniglione : @AtomizerGo @gstarwind @laikatornaacasa @truciolo_77 Non credo. Se ci fosse un ambiente scientifico serio e ci foss… - Melotti7Melotti : @fattoquotidiano E vi lamentate callidamente della censura e delle presunte liste di proscrizione. Quando questo è… - Miki_2313 : RT @castellettir: All’8a edizione del Festival del Libro in Piazza Rossa, l’allarme degli editori tra sanzioni e censura: “È una bomba nucl… - maxleva : RT @castellettir: All’8a edizione del Festival del Libro in Piazza Rossa, l’allarme degli editori tra sanzioni e censura: “È una bomba nucl… - castellettir : All’8a edizione del Festival del Libro in Piazza Rossa, l’allarme degli editori tra sanzioni e censura: “È una bomb… -