Juventus | Di Maria non decolla | dopo Berardi spunta Neres

La Juventus ormai da giorni ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un'alternativa concreta ad Angel Di Maria. Troppi dubbi attorno all'operazione e un tentennamento costante dell'argentino che sta iniziando a spazientire i bianconeri. Il Barcellona lo vuole e ad oggi sembra essere la pista più probabile per El Fideo, così la Juventus ha iniziato a sfogliare la margherita delle opzioni alternative: detto di Berardi, la novità riguarda David Neres in uscita dallo Shakhtar Donetsk, dopo la sfortunata scelta di trasferirsi in Ucraina nel gennaio scorso. Sul brasiliano è forte la concorrenza del Benfica, ma un'accelerata della Juventus potrebbe far vacillare l'ala ex Ajax. Il Brasile, l'Ajax e l'offerta cinese: chi è Neres EPA/YURI EDMUNDO ...

