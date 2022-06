Il Superbonus 110% è finito? Scatta la rivolta: una valanga di ricorsi in arrivo (Di domenica 12 giugno 2022) L'inquietante notiziaè che sono finiti i soldi. Le richieste per accedere al Superbonus 110% ammontano attualmente a 33,7 miliardi, contro i 33,3 finora stanziati dal governo. Cosa succede ora? Al governo toccherà rifinanziare il provvedimento e reperire nuove risorse, altrimenti si rischia il disastro. L'unica certezza: l'ipotesi di nuove proroghe si allontana. E non è l'unico problema. In meno di due anni sono state sedici le modifiche mentre le regole sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi sono cambiate quattro volte da novembre. Un caos normativo che rischia di mettere in ginocchio tutto il settore delle costruzioni. Da novembre, infatti, è stata limitata la circolazione delle agevolazioni fiscali concesse attraverso il bonus e gli altri incentivi all'edilizia. «Abbiamo lavorato con lo sconto in fattura e abbiamo ricevuto come compenso i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) L'inquietante notiziaè che sono finiti i soldi. Le richieste per accedere alammontano attualmente a 33,7 miliardi, contro i 33,3 finora stanziati dal governo. Cosa succede ora? Al governo toccherà rifinanziare il provvedimento e reperire nuove risorse, altrimenti si rischia il disastro. L'unica certezza: l'ipotesi di nuove proroghe si allontana. E non è l'unico problema. In meno di due anni sono state sedici le modifiche mentre le regole sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi sono cambiate quattro volte da novembre. Un caos normativo che rischia di mettere in ginocchio tutto il settore delle costruzioni. Da novembre, infatti, è stata limitata la circolazione delle agevolazioni fiscali concesse attraverso il bonus e gli altri incentivi all'edilizia. «Abbiamo lavorato con lo sconto in fattura e abbiamo ricevuto come compenso i ...

