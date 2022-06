Formula 1, ancora una pole Ferrari si trasforma in ritiro. Cosa sta succedendo? (Di domenica 12 giugno 2022) Non si conclude bene l’ottava tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 per le Ferrari; entrambi i piloti del Cavallino Rosso sono costretti al ritiro prima della bandiera a scacchi. Charles Leclerc dopo aver ottenuto la pole position è costretto ad un ritiro al 20esimo giro; Carlos Sainz si ritira al nono giro dall’inizio. Di delusione le parole dei piloti al termine della competizione. È l’ottava tappa del Mondiale di Formula 1 quella che si è corsa a Azerbaijan domenica 12 giugno; un momento che poteva rappresentare il raggiungimento di un importante traguardo per la Ferrari, ma che purtroppo si è trasformato in un incubo. @Credits AnsaEntrambe le vetture del team di Maranello sono costrette al ritiro; prima è la volta di Carlos Sainz ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 giugno 2022) Non si conclude bene l’ottava tappa del Mondiale 2022 di1 per le; entrambi i piloti del Cavallino Rosso sono costretti alprima della bandiera a scacchi. Charles Leclerc dopo aver ottenuto laposition è costretto ad unal 20esimo giro; Carlos Sainz si ritira al nono giro dall’inizio. Di delusione le parole dei piloti al termine della competizione. È l’ottava tappa del Mondiale di1 quella che si è corsa a Azerbaijan domenica 12 giugno; un momento che poteva rappresentare il raggiungimento di un importante traguardo per la, ma che purtroppo si èto in un incubo. @Credits AnsaEntrambe le vetture del team di Maranello sono costrette al; prima è la volta di Carlos Sainz ...

