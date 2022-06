Formazioni ufficiali Spagna-Repubblica Ceca | Nations League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) Ledi, sfida valevole per la quarta giornata della Uefa. Gli uomini di Luis Enrique vogliono altri tre punti contro i cechi, che all’andata sorpresero gli iberici con un pareggio. Chi si aggiudicherà la partita? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di domenica 12 giugno. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.