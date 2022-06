F1 oggi, GP Azerbaijan 2022: orario gara, tv, streaming, programma TV8 in chiaro e Sky in 4K (Di domenica 12 giugno 2022) oggi, domenica 12 giugno (ore 13.00), prenderà il via il GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku ci si prepara a una gara dall’esito assai incerto, come da tradizione su una pista con queste caratteristiche. Si tratta di un tracciato anomalo, molto veloce, ma con tratti estremamente lenti che richiedono sia grande efficienza aerodinamica che tanta trazione. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Azerbaijan 2022 DI F1 DALE 13.00 Nelle qualifiche il migliore ancora una volta è stato il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc. L’alfiere di Maranello si è portato a casa la sesta p.1 della stagione e la 15ma con i colori del Cavallino Rampante (carriera). Nuovamente Charles ha dimostrato che nell’attacco al tempo in questo 2022 ha pochi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022), domenica 12 giugno (ore 13.00), prenderà il via il GP di, ottavo round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Baku ci si prepara a unadall’esito assai incerto, come da tradizione su una pista con queste caratteristiche. Si tratta di un tracciato anomalo, molto veloce, ma con tratti estremamente lenti che richiedono sia grande efficienza aerodinamica che tanta trazione. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALE 13.00 Nelle qualifiche il migliore ancora una volta è stato il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc. L’alfiere di Maranello si è portato a casa la sesta p.1 della stagione e la 15ma con i colori del Cavallino Rampante (carriera). Nuovamente Charles ha dimostrato che nell’attacco al tempo in questoha pochi ...

