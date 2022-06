F1 | Luigi Mazzola | “Troppe parole in questi giorni | Ferrari competitiva ma non all’altezza di Red Bull!”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 giugno 2022) Il risultato della pista è incontrovertibile: vince ancora la Red Bull a Baku (Azerbaijan), con una doppietta, mentre le duenon vanno oltre il 20° giro dell’ottava gara del Mondiale 2022 di F1. La corsa azera non ha sorriso affatto al Cavallino Rampante, dovendo fare i conti con grossi problemi di affidabilità: lo spagnolo Carlos Sainz fermo al nono giro per un problema idraulico; il monegasco Charles Leclerc, poleman e in testa fino a quel momento, per la rottura del motore. E così il Mondiale sembra sempre più lontano, nonostante di gare ne manchino ancora 14, ma la sensazione è che il team non sia strutturato e forgiato per giocarsela davvero con la scuderia di Milton Keynes. Nei fatti, ci sono stati inconvenienti che possono avere delle conseguenze nel futuro dal momento che le penalità per l’impiego di altre unità nella prosecuzione dell’annata è ...