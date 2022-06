Elezioni legislative Francia 2022, astensione oltre il 52% (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Elezioni legislative in Francia, ‘vince l’astensione’. Secondo le ultime stime al primo turno il tasso sarebbe stimato al 52,8% dalle proiezioni Ipsos per France 24. Si tratterebbe di un record assoluto per le politiche francesi. “Il nostro primo dovere collettivo è ridurre l’astensionismo” ha commentato il primo ministro francese, Elisabeth Borne, parlando dei dati sul primo turno in cui “oltre un francese su due non è andato alle une”. Borne si è quindi rivolta “a tutti coloro che si sono astenuti”, esortandoli a “credere nella forza del loro voto e a far sentire la loro voce domenica prossima”. PROIEZIONI – Testa a testa al primo turno delle Elezioni legislative in Francia tra ‘Ensemble!’, il partito del presidente Emmanuel Macron ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) –in, ‘vince l’’. Secondo le ultime stime al primo turno il tasso sarebbe stimato al 52,8% dalle proiezioni Ipsos per France 24. Si tratterebbe di un record assoluto per le politiche francesi. “Il nostro primo dovere collettivo è ridurre l’astensionismo” ha commentato il primo ministro francese, Elisabeth Borne, parlando dei dati sul primo turno in cui “un francese su due non è andato alle une”. Borne si è quindi rivolta “a tutti coloro che si sono astenuti”, esortandoli a “credere nella forza del loro voto e a far sentire la loro voce domenica prossima”. PROIEZIONI – Testa a testa al primo turno delleintra ‘Ensemble!’, il partito del presidente Emmanuel Macron ...

