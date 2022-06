Calcio | Nations League 2022-2023 | Spagna e Svizzera vincenti nel gruppo 2 delle lega A

(Di domenica 12 giugno 2022) Conclusa la quarta giornata di incontri del2 dellaA diche ha visto scendere in campocontro Repubblica Ceca econtro Portogallo. Le Furie Rosse hanno fatto valere il fattore campo all’Estadio La Rosaleda di Malaga, imponendosi 2-0 contro i cechi. A sbloccare il risultato al 24? è stato Carlos Soler che, imbeccato da Marco Asensio, ha trovato la via della rete. La compagine di Luis Enrique ha poi raddoppiato al 75? con Pablo Sarabia, abile a sfruttare un invito di Ferran Torres. Con questo risultato, la selezione iberica è prima con 8 punti nel raggruppamento a precedere di una lunghezza il citato Portogallo, sconfitto in terra elvetica. I rossocrociati, allo Stade de Genève, hanno sconfitto i ...

La Spagna torna in vetta alla classifica della Lega A (Girone 2) della Nations League. Dopo il 2 - 2 dell'andata, la 'Roja' centra il riscatto e batte per 2 - 0 la Repubblica Ceca. A decidere il match de La Rosaleda di Malaga una rete di Soler (24' pt) e una di ... Ci voleva, eccome se ci voleva. Un'autentica boccata d'ossigeno, un lampo squarciante nel buio generale degli ultimi dieci giorni. Meglio di così, davvero, la Svizzera non sarebbe potuta andare in vac ... Sono nove le partite disputate oggi per la 4ª giornata della Nations League. Cade il Portogallo, battuto dalla Svizzera grazie a un gol di Seferovic; vittoria per la Spagna contro la Repubblica Ceca, ...