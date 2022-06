Boateng si è risposato! Matrimonio nel Metaverso con l’influencer bergamasca

(Di domenica 12 giugno 2022) Kevin Prince, calciatore in forza all’Hertha Berlino ed ex marito di Melissa Satta, è convolato a nozze con Valentina Perizona Magazine.

Pubblicità

choleparanoie : Ma in che senso Boateng si è già risposato -

Gossip e TV

...Satta che dopo la sua rivelazione sulla separazione dal suo ex compagno Kevin - Princesi ... che dopo il matrimonio finito con Roberta Lanfranchi si èdiventando padre per la terza ......Satta che dopo la sua rivelazione sulla separazione dal suo ex compagno Kevin - Princesi ... che dopo il matrimonio finito con Roberta Lanfranchi si èdiventando padre per la terza ... Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati (foto e dettagli): Melissa Satta dimenticata