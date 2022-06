Back to school 2: tra i possibili sostituti di Savino, una persona dell’Isola 16 (Di domenica 12 giugno 2022) Chi l’avrebbe mai detto che i destini di Back to school 2 e l’Isola dei Famosi 16 si sarebbero incrociati così presto? Nicola Savino abbandonerà il programma perché migrerà in un’altra rete. Il contratto è già pronto. Ma lo show che ha divertito ed appassionato il pubblico, riscuotendo un buon successo di ascolti, continuerà, con qualche volto noto. Leggi anche: Dove vedere l’Isola dei Famosi 16 Back to school 2: al posto di Nicola Savino una persona del cast dell’Isola dei Famosi 16? L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022 che, con Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, forma un trio inossidabile, è passato a Tv8, pertanto urge trovare una persona che sia alla sua altezza per condurre Back to ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 12 giugno 2022) Chi l’avrebbe mai detto che i destini dito2 e l’Isola dei Famosi 16 si sarebbero incrociati così presto? Nicolaabbandonerà il programma perché migrerà in un’altra rete. Il contratto è già pronto. Ma lo show che ha divertito ed appassionato il pubblico, riscuotendo un buon successo di ascolti, continuerà, con qualche volto noto. Leggi anche: Dove vedere l’Isola dei Famosi 16to2: al posto di Nicolaunadel castdei Famosi 16? L’opinionistadei Famosi 2022 che, con Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, forma un trio inossidabile, è passato a Tv8, pertanto urge trovare unache sia alla sua altezza per condurreto ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Back to school 2, ecco chi potrebbe sostituire Nicola Savino #Alvin #NicolaSavino #PaoloRuffini #12giugno - IsaeChia : #Backtoschool 2, ecco chi potrebbe sostituire Nicola Savino al timone del programma L’opinionista dell’#Isola 16 s… - yoongitoongi : @chyperpinks @VMINIES13 @lovesicckgirls GO BACK TO SCHOOL OH LORDJSJSJSJSJ???????????? - MarziaStark : @sonoladgr Io non ho confuso nulla, cara signora. Lei non è stata chiara e voleva fuorviarmi.. ma non lo sa che ult… - zazoomblog : Back to School torna ma non ci sarà Nicola Savino. Scelto il sostituto - #School #torna #Nicola #Savino. -