A Viterbo la partita delle elezioni comunali è aperta

(Di domenica 12 giugno 2022) Nella Tuscia si vota ae in altri 7 Comuni: Montalto di Castro, Ronciglione, Capranica, Castel Sant'Elia, Capodimonte, Barbarano Romano e Latera. Occhi puntati sul capoluogo, dove il primo dato disponibile, quello definitivo sull'affluenza, che arriverà stanotte dopo la chiusura dei seggi alle 23, già dirà qualcosa sugli umori dell'elettorato. È infatti interessante capire se le divisioni a destra e a sinistra avranno avuto l'effetto di disamorare ancora di più i viterbesi dall'esercizio del voto (come si aspettano in molti) oppure no. Inoltre, posto che sembra scontato che si andrà al ballottaggio, c'è curiosità di conoscere chi, oltre alla quasi certa Chiara Frontini, si giocherà il turno fissato per domenica 26 giugno. Sono 8 i candidati a sindaco a, la metà dei quali donne. Le liste sono invece 24 e gli aspiranti consiglieri quasi ...

Election Day, a Viterbo la partita elezioni è aperta Nella Tuscia si vota a Viterbo e in altri 7 Comuni: Montalto di Castro, Ronciglione, Capranica, Castel Sant'Elia, Capodimonte, Barbarano Romano ...Solo 16 ore per decidere il destino della città, in mano a un corpo elettorale di oltre 53 mila persone. Dopo una campagna elettorale intensa, le urne oggi si aprono dalle 7 alle 23 ...