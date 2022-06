Zelensky “Il Donbass tiene duro” (Di sabato 11 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “L’esercito ucraino sta gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson. Oggi la regione di Tavriya è stata aggiunta all’elenco degli insediamenti restituiti del nostro stato. Ci sono alcuni successi anche nella regione di Zaporozhye. A Severodonetsk continuano feroci combattimenti di strada. Sono orgoglioso di tutti i nostri difensori, sono orgoglioso dei nostri difensori che sono stati in grado di fermare l’avanzata di queste persone ostili, di questi occupanti per molte settimane e di mantenere forte la nostra difesa”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su telegram. “Ricordate come la Russia sperava di conquistare l’intero Donbas all’inizio di maggio? Siamo già al 108° giorno di guerra, a giugno. Il Donbass tiene duro. Le perdite subite dagli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “L’esercito ucraino sta gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson. Oggi la regione di Tavriya è stata aggiunta all’elenco degli insediamenti restituiti del nostro stato. Ci sono alcuni successi anche nella regione di Zaporozhye. A Severodonetsk continuano feroci combattimenti di strada. Sono orgoglioso di tutti i nostri difensori, sono orgoglioso dei nostri difensori che sono stati in grado di fermare l’avanzata di queste persone ostili, di questi occupanti per molte settimane e di mantenere forte la nostra difesa”. Così il presidente ucraino Volodymyrin un video su telegram. “Ricordate come la Russia sperava di conquistare l’intero Donbas all’inizio di maggio? Siamo già al 108° giorno di guerra, a giugno. Il. Le perdite subite dagli ...

