Soldi in armi e combustibili fossili L’Ambiente è stato tradito

Prima dello scoppio della guerra in Ucraina, la lotta al cambiamento climatico era al centro dell'agenda politica. Ora la transizione ecologica è sparita dai radar e si parla solo di un ritorno ai combustibili fossili. Professore Luca Mercalli, ci può spiegare cosa sta succedendo? "Prima della guerra il tema era solo nell'agenda ma non era stato ancora affrontato in modo concreto. Possiamo dire che c'è stata una lunga gestazione durata oltre 40 anni che ci aveva portato, nel 2019, a mettere il tema ambientale e climatico almeno nell'elenco delle priorità ma, è bene precisarlo, non si stava facendo granché. E le cose sono peggiorate prima con la pandemia e successivamente con la guerra. Il punto di massima attenzione al problema c'è stato a dicembre 2019 con la proclamazione del Green deal europeo di Ursula von der ...

