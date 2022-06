(Di sabato 11 giugno 2022) Hanno iniziato a litigare, come accade spesso in una coppia, ma in questo caso laè degenerata. E ieri sera a, in via Magenta, laprima ha colpito ilallacon unadi veltro, poi lo hato alla mano. Tutto per motivi di gelosia, tutto all’interno del negozio che gestiscono e tutto alla presenza di alcuni clienti rimasti sotto choc. Laviolenta tra ‘innamorati’ in via Magenta: cosa è successo Ad avere la peggio nella furiosaè stato l’uomo. I due, entrambi 39enni e somali, hanno iniziato a litigare sotto gli occhi dei clienti, poi laha dato in escandescenze. Ha impugnato unadi vetro e ha colpito il...

Roma, spaventosa lite tra fidanzati: donna accoltella il compagno e gli spacca una bottiglia in testa Hanno iniziato a litigare, come accade spesso in una coppia, ma in questo caso la lite è degenerata. E ieri sera a Roma, in via Magenta, la donna prima ha colpito il compagno alla testa con una bottig ...