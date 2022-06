Roma-Frattesi aumenta la fiducia: le cifre dell’affare (Di sabato 11 giugno 2022) Adesso il ritorno a casa è un’ipotesi tutt’altro che remota. Perché nel destino di Davide Frattesi, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, potrebbe esserci di nuovo la Roma. I giallorossi hanno già presentato un’offerta da circa 15 milioni al Sassuolo che, per lasciar partire il centrocampista, ne chiede almeno il doppio. A Trigoria però possono contare sulla volontà del classe ’99 e, soprattutto, sul una percentuale del 30% sulla cifra incassata dai neroverdi in caso futura rivendita del giocatore: una clausola pattuita nel 2017, quando la Roma decise di lasciar andare Frattesi per 5 milioni. fiducia ANSA / ELISABETTA BARACCHI Davide Frattesi del Sassuolo e Sergio Oliveira della Roma in azione durante la partita di Serie A Sassuolo – ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Adesso il ritorno a casa è un’ipotesi tutt’altro che remota. Perché nel destino di Davide, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, potrebbe esserci di nuovo la. I giallorossi hanno già presentato un’offerta da circa 15 milioni al Sassuolo che, per lasciar partire il centrocampista, ne chiede almeno il doppio. A Trigoria però possono contare sulla volontà del classe ’99 e, soprattutto, sul una percentuale del 30% sulla cifra incassata dai neroverdi in caso futura rivendita del giocatore: una clausola pattuita nel 2017, quando ladecise di lasciar andareper 5 milioni.ANSA / ELISABETTA BARACCHI Davidedel Sassuolo e Sergio Oliveira dellain azione durante la partita di Serie A Sassuolo – ...

Pubblicità

Glongari : Conferme sul tentativo di sinergia #Roma - #Sassuolo anticipato dall’Ansa. I #neroverdi apprezzano #Felix che piace… - marcoconterio : ?? ???? Trattativa in corso per il ritorno di Davide Frattesi alla #Roma dal #Sassuolo. Affare da 30-35, nella trattat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, confermato l'interesse per #Frattesi. #Matic potrebbe arrivare all'inizio… - romaforever_it : Scatto Roma su Frattesi. Trattativa in corso col Sassuolo, tutti i dettagli dell'operazione - tremioni : RT @marcoconterio: ?? ???? Trattativa in corso per il ritorno di Davide Frattesi alla #Roma dal #Sassuolo. Affare da 30-35, nella trattativa F… -