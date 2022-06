Psg, Messi debutta come attore: reciterà una parte in “Los Protectores” (Di sabato 11 giugno 2022) L’attaccante del Psg, Leo Messi, reciterà una piccola parte nella serie argentina ‘Los Protectores’. L’ex Barcellona apparirà nella seconda stagione della commedia che percorre le vicissitudini di tre agenti di calcio che, per scongiurare il fallimento, stringono un’alleanza per rappresentare una grande star internazionale. Nei giorni scorsi è stata registrata la scena, a Parigi, ed alcuni membri del cast hanno confermato le buone doti attoriali di Messi: “Ci ha sorpreso, non solo per la sua qualità come persona, ma anche per la sua capacità di recitare. Penso che sia meglio fuori dal campo come persona che come giocatore”. La serie tv sarà trasmessa in esclusiva su Star+, emittente di proprietà della Disney. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) L’attaccante del Psg, Leouna piccolanella serie argentina ‘Los’. L’ex Barcellona apparirà nella seconda stagione della commedia che percorre le vicissitudini di tre agenti di calcio che, per scongiurare il fallimento, stringono un’alleanza per rappresentare una grande star internazionale. Nei giorni scorsi è stata registrata la scena, a Parigi, ed alcuni membri del cast hanno confermato le buone doti attoriali di: “Ci ha sorpreso, non solo per la sua qualitàpersona, ma anche per la sua capacità di recitare. Penso che sia meglio fuori dal campopersona chegiocatore”. La serie tv sarà trasmessa in esclusiva su Star+, emittente di proprietà della Disney. SportFace.

