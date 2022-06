LIVE Superbike, GP Misano 2022 in DIRETTA: inizia gara-1! Bautista e Ducati dalla pole (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -21 Sul rettilineo la Ducati è decisamente superiore ai rivali. Bautista attacca Razgatl?o?lu che resta leader al termine del primo passaggio. Rea guarda da vicino i rivali. -21 Ottimo spunto da parte di Razgatl?o?lu che infila Bautista. La battaglia si infiamma per la prima piazza, mentre Rea mantiene la terza posizione. 14.00 Si parte! inizia il Gran Premio dell’Emilia Romagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike! 13.57 I piloti sono soli sullo schieramento, manca pochissimo al via del giro di formazione. Il sole splende in quel di Misano, tracciato che recentemente è stato rinnovato con una nuova struttura per quanto riguarda i box. 13.55 Quarto posto per il padrone di casa Michael Ruben Rinaldi (Ducati), ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 Sul rettilineo laè decisamente superiore ai rivali.attacca Razgatl?o?lu che resta leader al termine del primo passaggio. Rea guarda da vicino i rivali. -21 Ottimo spunto da parte di Razgatl?o?lu che infila. La battaglia si infiamma per la prima piazza, mentre Rea mantiene la terza posizione. 14.00 Si parte!il Gran Premio dell’Emilia Romagna per quanto riguarda il Mondiale! 13.57 I piloti sono soli sullo schieramento, manca pochissimo al via del giro di formazione. Il sole splende in quel di, tracciato che recentemente è stato rinnovato con una nuova struttura per quanto riguarda i box. 13.55 Quarto posto per il padrone di casa Michael Ruben Rinaldi (), ...

