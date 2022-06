L'istanza per la riapertura delle indagini sulla morte di Rita Atria (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - "Rita Atria, a soli 17 anni, testimone di giustizia, è morta a Roma il 26 luglio 1992, ufficialmente per suicido. Morta una settimana esatta dopo la strage di via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. È noto il legame e l'affetto che legava Rita Atria al giudice Borsellino. Rita era stata costretta a vivere a Roma in quanto c'era il fondato pericolo di vita. Morirà da sola, senza alcun supporto affettivo e psicologico e, dagli atti, che da qui a poco andremo ad evidenziare, senza nessuna scorta e tutela, abbandonata a se stessa". Inizia cosi' l'istanza di riapertura indagini sulla morte di Rita Atria, presentato alla procura di ... Leggi su agi (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - ", a soli 17 anni, testimone di giustizia, è morta a Roma il 26 luglio 1992, ufficialmente per suicido. Morta una settimana esatta dopo la strage di via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. È noto il legame e l'affetto che legavaal giudice Borsellino.era stata costretta a vivere a Roma in quanto c'era il fondato pericolo di vita. Morirà da sola, senza alcun supporto affettivo e psicologico e, dagli atti, che da qui a poco andremo ad evidenziare, senza nessuna scorta e tutela, abbandonata a se stessa". Inizia cosi' l'didi, presentato alla procura di ...

