Lavrov visita la Turchia mentre la NATO intensifica la guerra in Ucraina

(Di sabato 11 giugno 2022)le potenze dellano la loroper procura contro la Russia in, mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergeyhato Ankara, la capitale della, per colloqui con il suo omologo turco Mevlüt Çavu?o?lu. Siache Çavu?o?lu hanno sostenuto gli appelli per creare un “corridoio sicuro del grano”

Pubblicità

LiaQuartapelle : Quando si dice che bisogna essere uniti e risoluti nell’imporre sanzioni alla Russia, perché solo così queste funzi… - paolobucci68 : sui media serbi si sapeva della visita a belgrado di lavrov da più di una settimana, visita che da protocollo inizi… - TranslateWarIT : 'Se il regime di #Putin avvia i negoziati, allora va tutto male per loro', ha commentato Arestovich sulla visita d… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La visita impedita di Lavrov a Belgrado ci fa vedere che mondo si sta preparando (J. Palalic) - FarodiRoma : La visita impedita di Lavrov a Belgrado ci fa vedere che mondo si sta preparando (J. Palalic) -

... Ursula von der Leyen , si è recata oggi indal pontefice presso il Palazzo Apostolico ... 12.15 -: "La Russia è aperta al dialogo ma il tango si balla in due" Il ministro degli esteri ...Lo ha detto, come riporta Ria Novosti, il ministro degli esteri russo Sergheiche ha ... quindi i suoi diritti verranno ritirati', ha detto Trutnev durante unaa Vladivostock, secondo ...Mentre le potenze della NATO intensificano la loro guerra per procura contro la Russia in Ucraina, mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha visitato Ankara, la capitale della Turchia, ...Sulla condanna a morte dei "mercenari stranieri" il ministro ha dichiarato: "Sono state pronunciate sulla base delle leggi della Repubblica popolare di Donetsk" ...