Lavoro | M5s | ' discriminatorio e assurdo test gravidanza per concorso vigili'

Roma, 11 giu (Adnkronos) - "La decisione dei Comuni torinesi di Vigone e Torre Pellice di richiedere un test di gravidanza negativo come prerequisito per le candidate ai due posti di comandante dei vigili urbani non è solo chiaramente discriminatorio ma anche assurdo, perché motivato dall'esigenza di svolgere una prova fisica di corsa che non ha nessun senso per la posizione lavorativa in ballo". Lo dichiarano le senatrici e i senatori cinquestelle piemontesi Susy Matrisciano, presidente della commissione Lavoro, Elisa Pirro e Alberto Airola. "Rivolgiamo dunque un appello ai sindaci dei due comuni di rivedere questo bando, escludendo questa prova e la conseguente richiesta di test alle sole candidate di sesso femminile", aggiungono gli esponenti 5s.

