Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali (Di sabato 11 giugno 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia, match valido per la terza giornata del girone 3 della lega A di Nations League. Calcio d'inizio alle ore 20 e 45 al Molineux Stadium di Wolverhampton. Gli inglesi sono ultimi nel girone con 1 punto. Infatti la squadra di Southgate ha perso all'esordio in casa dell'Ungheria, e nella seconda giornata ha pareggiato contro la Germania. Per restare in corsa per la qualificazione alla final four, ai tre leoni serve una vittoria questa sera. La sfida si giocherà a porte chiuse, a causa dei disordini avvenuti durante la finale degli Europei proprio contro l'Italia. Ampio turnover per gli inglesi, con molte novità in campo. Gli azzurri sono in testa al raggruppamento di Nations League. Infatti hanno pareggiato all'esordio con la Germania, e ...

