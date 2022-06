In Lombardia prova di forza per Pirellone 2023 in 128 Comuni (Di sabato 11 giugno 2022) Di ufficiale in Lombardia per le regionali del 2023 non c'è ancora nulla, né la probabile ricandidatura di Attilio Fontana per il centrodestra né tantomeno il nome di uno o più sfidanti dell'attuale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Di ufficiale inper le regionali delnon c'è ancora nulla, né la probabile ricandidatura di Attilio Fontana per il centrodestra né tantomeno il nome di uno o più sfidanti dell'attuale ...

Pubblicità

zazoomblog : Lombardia prova di forza per Pirellone 2023 in 128 Comuni - #Lombardia #prova #forza #Pirellone - Il_Mago_KK : @albertiradiopop @matteozenatti Conosco benissimo, tant’è che sono un medico che lavora in Lombardia. Dove la sanit… - GiusPecoraro : @carovana12 Calenda vede male. La Moratti ha già dato più volte prova di sé, non credo che la Lombardia e l'Italia… - espolatoree : @Albania_Etnica Già l’intero Kosovo alla Yugoslavia fu assurdo ma lo giustificarono con “era al 30% Slavo” ma Yugos… - grandefreddo : @AnnickQuemper @Luca_Gualtieri1 Ma ti è chiaro che la Lombardia ha 10 milioni di abitanti? Vai a vedere quanti abit… -