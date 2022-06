Elodie madrina del Pride bacchetta Salvini e lui replica: il botta e risposta (Di sabato 11 giugno 2022) Elodie è la madrina del Roma Pride e stamani durante un’intervista le è stato chiesto cosa pensa di Matteo Salvini. La cantante di Tribale è stata fin troppo educata ed elegante: “Io dico sempre quello che penso. Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Io non vorrei proprio sentirlo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto“. Elodie ha anche risposto a chi le ha chiesto le sue posizioni in materia di diritti civili: “Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che ... Leggi su biccy (Di sabato 11 giugno 2022)è ladel Romae stamani durante un’intervista le è stato chiesto cosa pensa di Matteo. La cantante di Tribale è stata fin troppo educata ed elegante: “Io dico sempre quello che penso. Non vorrei aprire il discorso, però quando leggo determinate cose quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Io non vorrei proprio sentirlo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto“.ha anche risposto a chi le ha chiesto le sue posizioni in materia di diritti civili: “Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che ...

Pubblicità

fanpage : “Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere u… - StraNotizie : Elodie madrina del Pride bacchetta Salvini e lui replica: il botta e risposta - BITCHYFit : Elodie madrina del Pride bacchetta Salvini e lui replica: il botta e risposta - infoitinterno : Roma Pride, via al corteo in piazza della Repubblica. Elodie madrina, in migliaia in centro - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma Pride, alle 15.30 via al corteo in piazza della Repubblica. Elodie madrina, attesi in migliaia -