Elezioni comunali e referendum giustizia: come e dove si vota (Di sabato 11 giugno 2022) Elezioni comunali e referendum sulla giustizia: oggi, sabato 11 giugno, è la giornata del silenzio elettorale che durerà fino a domani, domenica, quando comincerà il voto. Si andrà alle urne per le amministrative in 978 Comuni italiani. Voteranno in totale 51.533.195 elettori, di cui 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne (dati del Viminale). Nessun comizio e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 giugno 2022)sulla: oggi, sabato 11 giugno, è la giornata del silenzio elettorale che durerà fino a domani, domenica, quando comincerà il voto. Si andrà alle urne per le amministrative in 978 Comuni italiani. Voteranno in totale 51.533.195 elettori, di cui 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne (dati del Viminale). Nessun comizio e L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

fattoquotidiano : Agostino Sansone intercettato mentre tratta il suo sostegno a un candidato di Forza Italia alle prossime elezioni c… - eziomauro : Elezioni comunali 2022, sono 18 i candidati impresentabili secondo l'Antimafia. Quattro a Palermo - la Repubblica - ZanAlessandro : “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezion… - ava_giuliano : RT @Fiodor1976: a palermo stanno arrestando così tanti pseudo politici collusi con la mafia che non mi stupirei se come sindaco fosse elett… - Kalulisme : RT @farted94: Domani ci sono le elezioni comunali -