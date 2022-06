Cinema, “Lia non deve morire”: a Benevento Ischia il corto sull’identità di genere (Di sabato 11 giugno 2022) L’obiettivo, “profondamente sociale”, è “dare voce a chi per tanto tempo una voce non l’ha avuta. Al giorno d’oggi, finalmente, le parole ‘omosessualità’ o ‘transgender’, e tante altre, non hanno più accezione negativa. Ai bambini si vuole insegnare il rispetto della diversità e il non-giudizio. Agli adulti mostrare quanto può essere migliore un mondo senza odio. Eppure, per tante persone questo è ancora un sogno. Non si è in grado di accettare gli altri. E spesso non si è ancora in grado di accettare nemmeno noi stessi”. Il regista Alfonso Bergamo firma il cortometraggio ‘Lia non deve morire’, distribuito da Premiere Film, annunciato nella selezione ufficiale del Social World Film festival (3-10 luglio a Vico Equense), selezionato dal RIFF – Rome Independent Film Festival (novembre 2022) nella Sezione Competitiva “Queer Shorts” ed ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) L’obiettivo, “profondamente sociale”, è “dare voce a chi per tanto tempo una voce non l’ha avuta. Al giorno d’oggi, finalmente, le parole ‘omosessualità’ o ‘transgender’, e tante altre, non hanno più accezione negativa. Ai bambini si vuole insegnare il rispetto della diversità e il non-giudizio. Agli adulti mostrare quanto può essere migliore un mondo senza odio. Eppure, per tante persone questo è ancora un sogno. Non si è in grado di accettare gli altri. E spesso non si è ancora in grado di accettare nemmeno noi stessi”. Il regista Alfonso Bergamo firma ilmetraggio ‘Lia non’, distribuito da Premiere Film, annunciato nella selezione ufficiale del Social World Film festival (3-10 luglio a Vico Equense), selezionato dal RIFF – Rome Independent Film Festival (novembre 2022) nella Sezione Competitiva “Queer Shorts” ed ...

