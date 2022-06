ATP Stoccarda 2022, chi affronterà Matteo Berrettini in finale. Precedenti e statistiche (Di sabato 11 giugno 2022) Tra Matteo Berrettini ed il sesto titolo della carriera c’è solo Andy Murray. Il tennista romano è in finale nell’ATP di Stoccarda, il primo torneo dal rientro in campo dopo l’infortunio alla mano che gli ha fatto saltare tutta la stagione sul rosso. Una settimana decisamente positiva quella del numero dieci del mondo, che quest’oggi ha sconfitto in semifinale il tedesco Oscar Otte con due tie-break. Il romano affronterà, dunque, il britannico, in quella che la sua nona finale della carriera a livello ATP, la quarta sull’erba dopo quelle vinte proprio a Stoccarda nel 2019 (successo su Auger-Aliassime) e al Queen’s nel 2021 (contro Cameron Norrie) e quella persa a Wimbledon sempre lo scorso anno con Novak Djokovic. Un risultato importante per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Traed il sesto titolo della carriera c’è solo Andy Murray. Il tennista romano è innell’ATP di, il primo torneo dal rientro in campo dopo l’infortunio alla mano che gli ha fatto saltare tutta la stagione sul rosso. Una settimana decisamente positiva quella del numero dieci del mondo, che quest’oggi ha sconfitto in semiil tedesco Oscar Otte con due tie-break. Il romano, dunque, il britannico, in quella che la sua nonadella carriera a livello ATP, la quarta sull’erba dopo quelle vinte proprio anel 2019 (successo su Auger-Aliassime) e al Queen’s nel 2021 (contro Cameron Norrie) e quella persa a Wimbledon sempre lo scorso anno con Novak Djokovic. Un risultato importante per ...

Pubblicità

Eurosport_IT : A BERRETTINI IL DERBY ITALIANO! ?????? Il tennista romano batte Sonego in rimonta e conquista la semifinale a Stoccar… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 di Stoccarda. Il romano ha battuto il tedesco Oscar Otte con il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA,BERRETTINI BATTE OTTE 7-6, 7-6 E VA IN FINALE Affronterà il vincente della sfida tra… - sportface2016 : #AtpStoccarda, #Murray si sbarazza di #Kyrgios e vola in finale: sfiderà #Berrettini - brontolodesign : RT @SkySport: Berrettini: 'A Stoccarda mi sento a casa, come nel 2019' ? ATP Stoccarda Berrettini in finale: Otte ko 7-6, 7-6 ? #SkySport #… -