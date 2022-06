Ascolti TV | Venerdì 10 giugno 2022. Con il Cuore – Nel Nome di Francesco 17%, New Amsterdam 10.2%. Le Storie di Quarto Grado al 9.5% (Di sabato 11 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 10 giugno 2022, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha conquistato 2.396.000 spettatori pari al 17% di share (qui gli Ascolti della passata edizione). Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.2% di share e NCIS Hawai’i 855.000 (5.3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha catturato l’attenzione di 938.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Rapina del Secolo ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.225.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri,10, su Rai1 Con il– Neldiha conquistato 2.396.000 spettatori pari al 17% di share (qui glidella passata edizione). Su Canale 5 New4 ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.2% di share e NCIS Hawai’i 855.000 (5.3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha catturato l’attenzione di 938.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Rapina del Secolo ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4– Letotalizza un a.m. di 1.225.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 ...

