Von der Leyen al Quirinale, Mattarella: "L'Ue usi per la guerra lo stesso approccio comune tenuto per le iniziative di sostegno post-Covid" (Di venerdì 10 giugno 2022) L'Unione europea dovrebbe avere lo stesso approccio comune utilizzato per le iniziative di sostegno post-Covid, che ha portato al piano Next Generation Eu, per tentare di trovare tutti gli strumenti per risolvere i problemi scaturiti dalla crisi tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel colloquio avuto ieri sera al Quirinale con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durato poco meno di un'ora. E sull'adesione di nuovi Stati all'Unione europea, ha aggiunto, non ci dev'essere nessuna "sordina" e nessun "ritardo": l'Italia si è già espressa positivamente sulla candidatura dell'Ucraina, ha ricordato il capo dello Stato, citando anche la Moldavia e la ...

