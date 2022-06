Stefano Tacconi, come sta dopo l’ultimo intervento: la rivelazione del figlio (Di venerdì 10 giugno 2022) Il figlio di Stefano Tacco, Andrea Tacconi, ha ufficialmente confermato che dalla prossima settimana partirà la riabilitazione del padre Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, dell’Avellino e della Nazionale. Molto amato e sostenuto dal suo pubblico e al giorno d’oggi imprenditore nel settore vinicolo, ha dovuto affrontare una dura e pesante sfida. L’ex portiere italiano ricoverato in ospedale (Via WebSource)Una mattina del 23 aprile di quest’anno, l’ex calciatore Stefano Tacconi è costretto ad andare al pronto soccorso di Alessandria a causa di un brutto malore improvviso. La diagnosi è la rottura di un aneurisma il quale ha causato un emorragia celebrale. La quale ha portato l’uomo 64enne ad essere ricoverato in condizioni gravissime. Durante ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 10 giugno 2022) IldiTacco, Andrea, ha ufficialmente confermato che dalla prossima settimana partirà la riabilitazione del padre, ex portiere della Juventus, dell’Avellino e della Nazionale. Molto amato e sostenuto dal suo pubblico e al giorno d’oggi imprenditore nel settore vinicolo, ha dovuto affrontare una dura e pesante sfida. L’ex portiere italiano ricoverato in ospedale (Via WebSource)Una mattina del 23 aprile di quest’anno, l’ex calciatoreè costretto ad andare al pronto soccorso di Alessandria a causa di un brutto malore improvviso. La diagnosi è la rottura di un aneurisma il quale ha causato un emorragia celebrale. La quale ha portato l’uomo 64enne ad essere ricoverato in condizioni gravissime. Durante ...

