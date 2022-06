Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 giugno 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) L'ultima trincea di Francesco. Mentre il mondo pensa alle sue ipotetiche dimissioni, il Papa si appresta a rivoltare la curia e il Conclave che eleggerà il suo successore. Con un unico obiettivo, quello di sempre: evitare che si torni indietro – di Matteo Matzuzzi La legge del voto. Il proporzionale tra ideali di rappresentanza e stabilità di governo. Un dibattito vecchio quanto la democrazia, una sfida per la politica – di Michele Magno Gli eroi del giorno dopo. Ci sono pure i carabinieri pataccari. Dicono: potevamo catturare i boss prima delle stragi ma ce l’hanno impedito – di Riccardo Lo Verso Non solo Sandberg. Se ne va la Sheryl che ha reso solido il business di Facebook. Mentori o ...