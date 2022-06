Peste suina, abbattuti tutti i maiali dell'allevamento infetto: continua il monitoraggio (Di venerdì 10 giugno 2022) Ciò che più si temeva è accaduto. La Peste suina è arrivata a infettare anche i maiali di allevamento . Dopo quasi una ventina di cinghiali malati di Peste suina africana, sono stati infettati anche i ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Ciò che più si temeva è accaduto. Laè arrivata a infettare anche idi. Dopo quasi una ventina di cinghiali malati diafricana, sono stati infettati anche i ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Peste suina, positivi due maiali di allevamento in Lazio. Il commissario: “Ora abbattimenti rapidi e la zona rossa… - RaiNews : Peste suina a Roma, saranno abbattuti un migliaio di animali - infoitinterno : Peste suina, primi maiali infetti in Italia: abbattuti tutti i capi dell'allevamento di Roma - infoitinterno : Roma, peste suina: abbattuti tutti i maiali infetti in piccolo allevamento familiare - Agricolae1 : #Pestesuina, #cristianoFini, @Cia_Agricoltura : tempo scaduto @Mipaaf_ @MinisteroSalute @robersperanza @MiTE_IT , o… -